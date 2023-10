Está certo. Com ajustes, está certo.

O banco de reservas precisa ser mais forte, o que implica esforço da direção para contratar bem e que Abel aceite trabalhar com alguns jogadores de cara feia ao seu lado, na suplência. Lembre-se de que Abel já disse em entrevista coletiva que gosta de trabalhar com grupos curtos, porque não quer gente insatisfeita. A preferência por liderar mais gente é justa. Não ter craque de cara amarrada é parte de seu trabalho de líder.

O trabalho do Palmeiras é bom e deve seguir neste mesmo tom, com um pouco mais de agressividade no mercado.

A derrota é parte do jogo e o soco no estômago é de quem passou anos dizendo que Flamengo e Palmeiras ganhariam tudo no Brasil.

Não vão ganhar tudo. Provavelmente, vão vencer mais do que os outros. Botafogo na primeria colocação do Brasileiro e Fluminense na final da Libertadores são o símbolo disto nesta temporada.