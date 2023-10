Depois, ainda entrou Luís Guilherme, para dar mais pressão.

Abel Ferreira jogou os últimos doze minutos sem volantes, apenas com Raphael Veiga e Luís Guilherme tentando armar.

Arriscou, como Fernando Diniz fez com seu Fluminense, para conseguir a virada sobre o Internacional, no Beira Rio. Mas o problema é que o Palmeiras não consegue corrigir seu problema do ataque, desde que perdeu Dudu. São apenas quatro gols em oito partidas sem seu maior ídolo. Então, o Boca conseguiu o que pretendia: a decisão por pênaltis.