O Boca venceu por 2x0, gols de Viatri e Munoz.

Da última tristeza no Parque Antarctica, quem sabe, para a. Maior alegria em Libertadores no Allianz.

As semifinais vencidas pelo Palmeiras de Abel Ferreira aconteceram contra o River Plate, sem torcida, e Atlético, no Mineirão.

Sem contar Libertadores, as grandes alegrias palmeirenses no estádio foram o título brasileiro de 2016, contra a Chapecoense, a Copa do Brasil de 2015,que marcou a reconstrução, o estadual de 2022, com 4x0 sobre o São Paulo.

O Brasileiro de 2022 foi festejado com 4x0 no Fortaleza, mas garantido com vitória do América sobre o Internacional, horas antes, em Belo Horizonte.

O Boca foi o rival da última angústia no Parque Antarcitca e pode ser o adversário da maior alegria em Libertadores, no Allianz Parque.