"Eu quero!"

A frase foi dita pelo treinador, quando estava no Al Wahda, nos Emirados Árabes, e recebeu telefonema de Andrés Sánchez, logo depois da demissão de Adílson Batista.

Era outubro.

"Eu quero!"

A sentença do técnico da seleção vinha acompanhada da necessidade de solucionar seu contrato com o clube do Oriente Médio, assim como hoje se sente obrigado a dar fim às negociações com clubes da Arábia Saudita e Estados Unidos.

Daquela vez, o Corinthians disputava o Campeonato Brasileiro cabeça a cabeça com Fluminense e Cruzeiro, mas a ideia era preparar o projeto de 2011, também.