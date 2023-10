E cumpre o favoritismo.

À parte a grande chance de Yuri Alberto, que teve a oportunidade de fazer 1 x 0 e chutou em cima de João Ricardo.

Fora isso, o Fortaleza controlou a partida, sem posse de bola, mas com o triplo de finalizações até os 30 do segundo tempo, em comparação com o Corimthians.

O Fortaleza é o primeiro clube do Nordeste do Brasil numa final de Copa Sul-Americana. Não nos esqueçamos do CSA, finalista da Copa Conmebol, mas das competições hoje existentes, o Fortaleza é o primeiro.

Nos últimos quatro anos, o Corinthians visitou o Fortaleza quatro vezes, dirigido por quatro técnicos diferentes. Perdeu as quatro, todas com o mesmo treinador do Fortaleza: Juan Pablo Vojvoda.

As coisas estão diferentes.