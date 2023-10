A pergunta é se manterá ou mudará o sistema tático.

Na Argentina, usou um 3-4-1-2. Artur e Mayke pela direita, Mayke como ala, Artur como atacante.

Desta vez, o mais provável é que jogue no 4-2-3-1, com Artur pela esquerda e Mayke pela direita, Artur como meia esquerda, quando o time tiver a bola.

Abel treina variações para corrigir os defeitos do ataque dos últimos sete jogos, com apenas três gols.

Palmeiras e Boca Juniors se enfrentaram 25 vezes, com oito vitórias do Palmeiras e 4 do Boca.

Os argentinos nunca venceram em São Paulo em partidas oficiais.