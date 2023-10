O Grêmio é enorme, não ganha o campeonato desde 1996.

Há sete anos, o Campeonato Inglês foi visto como incrível, emocionou o mundo todo, pela história do Leicester, campeão pela primeira vez, com o Tottenham vice-líder até a penúltima rodada, depois superado pelo Arsenal, vice-campeão, com os rivais de Londres em terceiro — o Tottenham não ganha o campeonato desde 1961.

A tentação deste Brasileirão é dizer que os mais ricos e poderosos desprezam o campeonato, por causa da Libertadoers.

Não se trata disso. Lembro muito de 1985, quando Flamengo fracasou nas quartas, o Atlético caiu nas semifinais Coritiba passou pelo Galo, o Bangu avançou contra o Brasil de Pelotas e, dizia-se, o Campeonato Brasileiro estava nivelado por baixo.

Em 1985, dizia-se que estava nivelado por baixo.

Mesmo com o Bangu com Marinho, convocado para a seleção no ano seguinte.