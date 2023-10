Mas a entrada do centroavante melhorou muito o Botafogo no segundo tempo.

Foram dez finalizações, cinco a mais do que na primeira etapa, que terminou com vitória parcial do Goiás, gol de Lucas Halter, o melhor em campo, enquanto Tiquinho não entrava.

Com o atacante no gramado, o jogo mudou, a eleição de destaque da partida também.

O Botafogo recebeu o apoio de 34 mil espectadores, muita pressão das arquibancadas. Melhorou também pelo recuo de Eduardo, para segundo volante, no lugar de Gabriel Pires, vaiado durante a primeira etapa.

O Goiás foi superior no primeiro tempo, muita força de marcação, sete certos nos 45 minutos iniciais.

Qualidade de passe de Allano, William Oliveira, força para chegar ao ataque com Ânderson Oliveira.