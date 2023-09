CORINTHIANS - Problemas - Fágner (terceiro cartão), Moscardo (terceiro cartão), Yuri Alberto (terceiro cartão) - Time provável (4-2-3-1) - Cássio, Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera e Maycon; Giuliano, Renato Augusto e Wesley; Felipe Augusto. Técnico: Mano Menezes

Últimos cinco jogos - e-v-e-d-e

CURIOSIDADE - Será o quinto clássico Majestoso do ano. Houve uma vitória do São Paulo, duas do Corinthians e um empate. No Morumbi, o Corinthians venceu pelo Paulista e perdeu pela Copa do Brasil.

RETROSPECTO - O São Paulo não perde para o Corinthians, no Morumbi, pelo Brasileiro, desde 2010. São cinco vitórias e cinco empates. Pelo estadual,

PALPITE - São Paulo

ARBITRAGEM - Flávio Rodrigues de Souza (SP); Neuza Inês Back (SP), Evandro de Melo Lima (SP)