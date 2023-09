1. A mais provável é que entenda que o Flamengo é o clube que mais lhe dará chance de vencer em 2024. Assume neste ano.

2. A segunda hipótese é que não deseje trabalhar em 2023 e só aceite a partir de 2024.

3. Que tenha propstas dos Estados Unidos ou Arábia Saudita e se sinta atraído por atuar no exterior.

4. Que não queira trabalhar num ambiente em que sempre se contrata o melhor técnico do mercado e, depois de dois meses, tem-se um dos piores de sua história. E que corra o risco de passar pelo que passaram Jorge Sampaoli e Paulo Sousa, dar treino com o mundo — e a torcida do Flamengo — sabendo já estar demitido.

A questão é que se confia que, com você, há de ser diferente. Mesmo sendo ano de eleição no Flamengo.

É possível que Tite acerte sua chegada à Gávea na semana que vem. Também é que só assuma depois da viagem rubro-negra a Itaquera.