Mesmo com alteração tática promovida por Abel Ferreira, que puxou Marcos Rocha para atuar como terceiro zagueiro, formou linha de cinco defensores para se defender e trocou o lado de Artur, formando uma dupla de atacantes como Rony.

Nada funciona no ataque do Palmeiras há seis partidas, com apenas dois gols.

Um de Raphael Veiga, de falta, contra o Vasco. Outro, de Breno Lopes, nos acréscimos contra o Goiás.

Também faz muita diferença, neste momento da temporada, a ausência de gols de bolas paradas ensaiadas.

Desde a sofrida vitória sobre o Cruzeiro, em agosto, há ito partidas, o Palmeiras não marca desta maneira.

Na temporada, as jogadas ensaiadas são responsáveis por 30% da produção ofensiva do time.