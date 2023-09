Já era assim em maio, quando Mano recusou o convite do Corinthians, por ter contrato com o Internacional.

Dois meses depois, a direção colorada trocou Mano por Eduardo Coudet.

É provável que se chegue a um acordo para Mano Menezes dirigir o Corinthians até dezembro de 2024.

Também pode ser anunciado acordo do Flamengo com Tite.

Neste caso, ainda há contradições.

No final da tarde de ontem, surgiram informações de que o empresário de Tite, Gilmar Veloz, teria se encontrado com o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Questionado se Tite poderia dirigir o Corinthians, teria afirmado que não, por estar avançado em negociações com o Flamengo.