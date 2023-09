A expulsão de Samuel Xavier atrapalhou uma exibição de gala do Fluminense.

Trinta minutos de aula de um futebol que não consta na literatura, com deslocamentos constantes e congestionamento de jogadores de um lado do campo. Ou para costurar a defesa do Internacional com tabelas curtas, ou para inverter o lado e deixar um homem livre.

Assim nasceu o primeiro gol, erro de saída de jogo de Renê, desarmado por Arias, que fez a bola chegar a John Kennedy e deste a Germán Cano.