Não é culpa do Fortaleza.

Nem de Luxemburgo.

O primeiro clube a ter quatro treinadores diferentes nas quatro primeiras rodadas de um Campeonato Brasileiro faz campanha abaixo do que os corintianos merecem por culpa dos últimos anos de gestão. Não por culpa de Luxemburgo.

Não significa que Luxemburgo seja o técnico com a qualidade que um dia teve.

É o técnico mais velho da história do clube.

Mas, em 38 partidas, 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, trocou Balbuena por Murillo e ajudou a valorizar o zagueiro que perdeu nas finais da Copa do Brasil. Contou com a competência de Roger Guedes e perdeu-o antes da semifinal contra o São Paulo. Tinha um dos times-base mais velhos do Brasileirão, com até sete jogadores acima dos 31 anos, e diminuiu a média de idade. Deu confiança para que Moscardo se tornasse titular e volante pretendido pelo mercado europeu.