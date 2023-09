Conversas informais aconteceram entre o departamento de marketing do Corinthians e a Adidas durante o processo de encerramento da relação da marca com o São Paulo. Nos 42 anos em que o clube do Parque São Jorge estampa logotipos de fornecedores de material esportivo, nunca teve contrato com a marca alemã. Dos catorze maiores times do país, é a única exceção. A Adidas veste atualmente Flamengo, Internacional, Cruzeiro e Atlético-MG, está encerrando a terceira parceria com o São Paulo, já vestiu Palmeiras, Santos, Fluminense, Vasco, Botafogo, Grêmio, Athletico Paranaense, Coritiba, Vitória, Bahia, Sport, Náutico, Santa Cruz, Avaí em momentos diferentes da história.

Nunca o Corinthians.

Mas já houve aproximações, na época em que Alberto Dualib era o presidente e Carla Dualib estava no marketing do clube. Jamais com avanço.