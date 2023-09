O São Paulo acredita nisso. A família do craque, que não pretendia morar no Brasil, percebe a felicidade do jogador no retorno ao Morumbi.

Vai haver conversas. Não há certeza.

Ideia é manter Pablo Maia e Beraldo, pelo menos até o meio da temporada. Neste ano, houve propostas de clubes ingleses pelos dois, ambas na casa de 12 milhões de euros. Bom negócio será, no mínimo, 25 milhões de euros.

Já há um reforço contratado para o ano que vem: Erick. O ponta do Ceará fará parte do elenco na Libertadores.

O São Paulo avisou Bruno Henrique, do Flamengo, que está aberto a conversar. Mas acha mais provável que fique na Gávea ou acerte com o Palmeiras.

Além de tudo isto, a ideia é contratar um jogador fora de série. Alguém do nível Lucas Moura.