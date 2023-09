Em outros momentos, o São Paulo conseguiu inversões do lado da jogada, de Wellington Rato para a esquerda, onde Caio e Rodrigo Nestor colocavam fogo na partida.

O time de Dorival Júnior parecia mais equilibrado quando sofreu o primeiro gol, jogada brilhante de Gérson para Pulgar finalizar e Bruno Henrique concluir no rebote.

Fora do gramado, estar no Morumbi é o único relato possível da emoção de um povo que se descobre vencedor após tanto tempo, dois anos sem estadual, onze sem troféu internacional, quinze sem uma taça nacional. A estátua de Telê Santana, em frente ao portão 2, foi o ponto de encontro do orgulho. Havia gente com passagens pagas vindo do Recife, Natal, João Pessoa, Campo Grande, Cuiabá. Vieram são-paulinos de todos os cantos do país com relatos emocionados.

Camisas retiradas dos armários que lembravam conquistas dos anos 90 e 2000. Com a saída da Adidas do fornecimento de material esportivo, as arquibancadas apresentavam da modelos de Topper, Reebok, Under Armour, da primeira passagem da Adidas na década da 1980. Ao todo, 63.077 espectadores cantando que o São Paulo é sentimento que jamais acabará.

É sempre importante ver um clube gigante voltar a se sentir vencedor.

Venceu com o merecimento de um trabalho de Dorival Júnior, que ajudou seus jogadores a descobrirem-se talentosos.