ANÁLISE - O resultado mais provável é o empate e título do São Paulo. Mas não pela qualidade são-paulina. Muito em função da crise do Flamengo, que pode se desfazer com um pacto pelo triunfo no Morumbi. Há são-paulinos vindo de Teresina e Natal, entre os vistos neste sábado no estádio. Mas há rubro-negros e são-paulinos de todos os lugares do Brasil.

SÃO PAULO - Problemas - Galoppo (machucado), Igor Vinicius (machucado), Erison (machucado), Ferraresi (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, Lucas e Rodrigo Nestor; Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Últimos cinco jogos - d-v-d-v-d

FLAMENGO - Problemas - Filipe Luís (machucado), Allan (machucado), Varela (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Gérson; Éverton Ribeiro, De Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel. Técnico: Jorge Sampaoli

Últimos cinco jogos - e-d-d-v-d

CURIOSIDADE - Nos últimos três jogos no Morumbi, o Flamengo conseguiu o resultado que precisa neste domingo. Venceu os três, por 3 x 1, 2 x 0 e 4 x 0.