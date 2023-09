Nunca houve 15 finais de semana seguidos de Morumbi com mais de 40 mil espectadores.

O último domingo sem um público deste tamanho foi contra o Atlético Goianiense, em 27 de outubro do ano passado.

O jogo contra o Fortaleza, com 24 mil pessoas, foi o primeiro em dez jogos com menos de 40 mil, no Morumbi, desde São Paulo 2 x 0 Tigre, em 27 de julho, para 28 mil espectadores.

Parece algo trivial, mas o São Paulo só jogou uma partida como mandante, no Brasileiro, com mais de 100 mil espectadores.

Aconteceu em São Paulo 3 x 0 Operário, semifinal do Brasileirão de 1977, com 103.092 pagantes.

O último jogo do Morumbi com mais de 100 mil espectadores foi Palmeiras 4 x 0 Corinthians, em 12 de junho de 1993. Havia 104 mil torcedores.