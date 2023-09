Mais de um milhão de pessoas cantaram o hino nacional em nome da Demcoracia. Sócrastes e Casagrande discursaram junto com Osmar Santos, Fernando Hernique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva, Ulysses Guimarães, Leonel Brizola.

Vestia a amarelo.

Dois dias depois, o Corinthians jogaria contra o Grêmio, no Morumbi, noite de quarta-feira.

As luzes de toda a região metropolitana de São Paulo se apagaram. As pessoas diziam que era represália do governo militar, que pretendia repudiar a capital do Estado que mais gente levou às ruas contra a ditadura. O blecaute não parece ter tido intenção política, mas a ideia nas ruas era esta. As luzes voltara perto das 21 horas, em tempo de Corinthians e Grêmio jogarem às 21h30, no Morumbi, num murcho empate por 0 x 0.

Uma semana depois, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada e o Brasil esperou mais cinco anos para votar para Presidente.

A data de 16 de abril de 1984 está marcada na história da Democracia brasileira.