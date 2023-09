Ramón Díaz ajeitou a equipe e conquistou sua segunda vitória consecutiva, quarta em nove jogos.

O time se fortaleceu com o conhecimento do sistema tático repetido, 4-1-4-1, com Zé Gabriel firme na cobertura à frente dos quatro zagueiros, Paulinho fazendo a saída com força pela direita e a primeira participação do francês Payet na ponta esquerda. Foi dele o passe para o segundo gol, marcado por Rossi.

O mesmo Rossi deu o cruzamento para o primeiro gol, de Zé Gabriel. Depois, espetáculo de finalizações de Vegetti, autor de dois dos cinco anotados contra o Coxa — Gabriel Pec fechou a goleada.

A camisa preta em referência aos cem anos do título de 1923, a reabertura dos portões de São Januário, a presença de 20 mil espectadores, tudo isto deu o tom de uma festa, que fará mais sentido na segunda-feira, se ganhar do América.

Neste caso, o Vasco poderá sair da zona de rebaixamento daqui a quatro dias.