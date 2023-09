O Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil no domingo, no Morumbi.

Mesmo assim, terá deixado de ser um clube-modelo, porque abandonou todos os processos que determinou para se tornar o mais forte concorrente do país a todos os troféus.

Esta reflexão, antes da decisão da Copa do Brasil, pode parecer precipitada.

Se o Flamengo não conquistou nenhum troféu nacional, ou internacional, entre 1992 e 2006, se só ganhou três destes títulos entre 1992 e 2013, por que criticar um clube próximo de sua sexto taça de alto nível em cinco temporadas? Porque o Flamengo não está conseguindo fazer aquilo a que se propôs. Livrar-se da política, aplicar processos que desenvolveu, trabalhar com profissionalismo em todos os setores estratégicos.

O caso Marcos Braz é apenas uma evidência disto. As três brigas de mão, nos últimos dois meses, confirmam a crise de cidadania dentro do Ninho do Urubu.

Dentro da gestão, há respostas óbvias do que era para acontecer e não está acontecendo. Ter o elenco mais fabuloso da América do Sul e não ser líder de nenhuma rodada dos últimos três Campeonatos Brasileiros é a demonstração de que não está funcionando.