ANÁLISE - O Goiás fez jogo muito igual contra o Palmeiras e só perdeu com gol anulado e outro no final do rival. Não haverá vida fácil para o Flamengo, especialmente pelo cuidado com seu elenco, para tentar vencer a Copa do Brasil.

GOIÁS - Problemas - Raphael Guzzo (expulso) - Time provável (4-1-4-1) - Tadeu, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; William Oliveira; Allano, Morelli, Guilherme Marques e Anderson Oliveira; João Magno. Técnico: Armando Evangelista

Últimos cinco jogos - d-e-e-e-v

FLAMENGO - Problemas - Gabriel (expulso), Wesley (terceiro cartão), Pulgar (machucado), Léo Pereira (machucado), De Arrascaeta (machucado), Luiz Araújo (machucado), Filipe Luís (machucado), Allan (machucado), Varela (machucado) - Time provável (4-4-2) - Matheus Cunha, Matheusinho, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia; Éverton Ribeiro, Victor Hugo, Gérson e Éverton Cebolinha; Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Últimos cinco jogos - d-d-v-d-v

CURIOSIDADE - O primeiro confronto da história aconteceu num amistoso em 1973. O Flamengo venceu por 1 x 0, gol de Doval.