Dos onze campeões como treinadores na Vila Belmiro, os quatro citados acima e mais Pepe e Formiga.

Mais da metade jogou e treinou o Santos.

Não é de se tentar explicar, apenas de se pensar que, se o Santos não consegue confiar em técnicos a ponto de demitir oito em dois anos e meio, melhor então apostar em alguém da casa.

Marcelo Fernandes conseguiu a sexta vitória do Santos no Brasileirão, em 24 rodadas. Odair Hellmann tinha três em doze partidas.

Rogério Ceni estreou com alegria em Curitiba e não sorriu em sua primeira partida na Bahia.

O Santos jogou com fibra, mais do que com beleza.