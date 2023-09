A lista de todos os campeões como visitante é extensa: Flamengo (1990), Corinthians (1995/2009), Cruzeiro (1996/2018), Grêmio (1997/2001), Juventude (1999), Corinthians (2002), Santo André (2004), Paulista (2005), Fluminense (2007), Santos (2010), Vasco (2011), Palmeiras (2012), Athletico Paranaense (2019), Atlético (2021).

Nenhum deles tinha perdido em casa e precisou ganhar como visitante.

Será este o caso do Flamengo, no Morumbi, no próximo domingo.

Obviamente é possível. O São Paulo deixou o Maracanã com o discurso claro de que deu apenas um passo.

A conquista tem de se confirmar no seu estádio no próximo final de semana.

A história joga a seu favor. Contra o Flamengo, que confirma Jorge Sampaoli como seu treinador.