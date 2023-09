Boas jogadas de Rossi, jogo forte pelo alto com Vegetti, até bom posicionamento de Maicon.

Ramon Diaz monta sua equipe no 4-1-4-1, desta vez com Puma na lateral no lugar de Robson. Ainda com Payet começando no banco. Com pouca posse de bola e muita competitividade.

O Fluminense teve bons momentos, mas preocupa pelos erros e condição física de seu elenco, pensando em Libertadores.