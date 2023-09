Está nas mãos de Alexandre Gallo e do presidente Andrés Rueda a decisão sobre o nome do novo técnico do Santos.

Por uma questão de ética, Alexandre Gallo não pode anunciar Alexandre Gallo. Já foi técnico do Santos por 41 partidas. Se for por uma solução barata e caseira, melhor do que Gallo é Marcelo Fernandes, que já foi campeão pelo clube da Vila Belmiro.

Seria a correção de um dos muitos equívocos de Andrés Rueda. Demitido em julho de 2022, Marcelo Fernandes foi recontratado pelo mesmo presidente que o dispensou, treze meses mais tarde.