O desabafo de Breno Lopes é legítimo.

Porque, por mais que a torcida do Palmeiras tenha melhorado, seja mais solidária e existam menos turmas do amendoim no Allianz Parque, os raros apupos e assobios das arquibancadas acontecem em erros seus.

E Breno é tão importante a ponto de haver camisetas vendidas com o desenho de seu cabeceio contra o Santos com a inscrição 98'+28", assim como o Real Madrid tem Sérgio Ramos 90+4, referência à final da Champions em Lisboa, 2014.