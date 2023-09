FLUMINENSE - Problemas - Samuel Xavier (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Fábio, Guga, Nino, Marllon e Marcelo; Arias, André, Ganso e Keno; Cano e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

Últimos cinco jogos - v-e-v-v-d

CURIOSIDADE - Zagallo era o técnico do Fluminense e da seleção em 1971, nos jogos da despedida de Pelé. Para eles, afastou-se das Laranjeiras. Seu jogo de retorno foi empate com o Internacional, por 0 x 0, no Beira Rio. Depois de 52 anos, o clássico contra o Vasco marca o dia do retorno de Fernando Diniz, técnico do Fluminense e da seleção, como Zagallo naquele período.

RETROSPECTO - O Vasco não ganha do Fluminense desde 2019, com quatro vitórias tricolores e quatro empates.

PALPITE - Fluminense

ARBITRAGEM - Raphael Claus (SP); Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Neuza Inês Back (SP)