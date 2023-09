Só aqui, pode haver dezoito desfalques pela Data Fifa.

FLAMENGO x ATHLETICO PARANAENSE

Quarta-feira, Kléber Andrade (Cariacica), 21h30

ANÁLISE - O jogo desfalcado pela Data Fifa, com desfalques dos dois lados, mas principalmente do lado do Athletico. Pulgar desfalca o Flamengo também, onde os olhos estão voltados para a Copa do Brasil. Nada tira o favoritismo do Flamengo.

FLAMENGO - Problemas - Bruno Henrique (terceiro cartão), De Arrascaeta (machucado), Luiz Araújo (machucado), Pulgar (seleção chilena), Filipe Luís (machucado) - Time provável (4-4-2) - Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Éverton Ribeiro, Allan, Gérson e Everton Cebolinha; Gabriel e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Últimos cinco jogos - v-d-v-v-v