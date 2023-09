A seleção não perde em Lima desde 1953, tempo em que os peruanos é que evitavam usar palavras com caráter sexual, na época o nome do meia brasileiro Pinga, chamado por eles de Robles, porque significava lá o mesmo que Peru significa no Brasil de hoje.

Daquela vez, Campeonato Sul-Americano que terminou com o vice-campeonato brasileiro e título do Paraguai, o Brasil perdeu para a seleção peruana por 1 x 0, gol de Navarrete.

São oito vitórias do Brasil e quatro empates desde então. Empatar por 0 x 0 parecia ser o destino da madrugada em Lima e lembrava o tempo em que o atual técnico do Peru, Juan Reynoso, era zagueiro. Na Fonte Nova, um empate sonolento por 0 x 0 foi recebido com vaias pela torcida de Salvador, que desejava a escalação do centroavante Charles, deixado de lado por Sebastião Lazaroni.

No final daquele jogo insosso, o placar eletrônico da Fonte Nova escreveu: "Brasil 0 x 0 Peru — É o fim da picada!" Era o slogan de uma campanha do governo federal contra a AIDS, mas tornou-se símbolo da atuação opaca.

Em Lima, nesta terça-feira, o time não foi sem graça. Jogou melhor, finalizou oito vezes, teve dois gols anulados, um deles depois de conferência do VAR por mais de seis minutos. Assustador. Seria gol de Richarlison, que só marcou duas vezes pelo Tottenham depois da Copa do Mundo. A seleção não recebeu nenhuma finalização no alvo.

Então, aos 44 do segundo tempo, cobrança de escanteio de Neymar, desvio de cabeça de Marquinhos: Peru 0 x 1 Brasil!