Juan Reynoso foi zagueiro do Peru em dois empates contra o Brasil, ambos em 1989: 1x1 em Lima; 0x0 na Fonte Nova.

O segundo foi marcante pelas vaias da torcida baiana, no início da Copa América. No final do jogo, o placar eletrônico da Bahia mostrava a frase: "É o fim da picada!" Parecia protesto, mas era uma campanha de conscientização do governo federal contra a AIDS e contra o uso das drogas injetáveis.