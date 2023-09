O técnico Vítor Pereira, ex-Corinthians e ex-Flamengo, reafirmou em conversa com a jornalista Helô Campanholo que sentiu falta de respeito e de educação nas relações do futebol brasileiro. Fez, no entanto uma ressalva: não falou sobre o Brasil, mas sobre o ambiente do futebol aqui.

"O que menos gostei no Brasil foi a falta de educação. Eu não disse: os brasileiros são mal educados. Reafirmo que senti, em vários momentos, falta de respeito e de educação, como técnico e como pessoa com família. Esta falta de respeito e de educação é generalizada relativamente aos técnicos a trabalhar no Brasil, sejam estrangeiros ou brasileiros."

Esqueça por um segundo a questão da sogra, se mentiu sobre a doença na família ou se aceitou o convite do Flamengo depois de ter anunciado a saída do Corinthians. Não se discute que, em sua comunicação, errou neste ponto.