A primeira rodada das eliminatórias da América do Sul teve 155 jogadores escalados, entre os que iniciaram partidas e entraram no decorrer dos jogos. Apenas três de clubes da Arábia Saudita: Neymar, Ibañez e Carrillo. Além dos dois brasileiros, Neymar do Al Hilal e Ibañez do Al Ahly, o ponta peruano, hoje no Al Qadsia.

O campeonato com jogadores mais escalados nas eliminatórias sul-americanas foi o Inglês, com 25 jogadores. Em segundo lugar, Brasil (19) e Estados Unidos (12).

Importante notar como a MLS invadiu as seleções do continente, com um exemplo notório: Messi. Também estiveram em campo jogadores como Araújo e Trauco, do Peru, o goleiro Coronel, do Paraguai, o volante Gruezo, do Equador.