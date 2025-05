Chegou a hora da Fórmula 1 desistir da corrida monótona de Mônaco?

O ciclo se repete há décadas, desde antes mesmo que os carros tivessem se tornado tão largos e compridos como são atualmente: os pilotos chegam em Mônaco empolgados pelo desafio de pilotar no limite na classificação tentando ficar longe dos guard rails, e saem no domingo decepcionados porque ficaram travados atrás de alguém. Aos torcedores, é vendido um espetáculo que acaba com a definição da pole, a não ser que algo muito fora do comum aconteça na corrida.

Neste ano, a F1 até tentou mudar a história com a obrigatoriedade do uso de três jogos de pneus ao longo da corrida, o que trouxe suas variáveis, mas acabou incentivando pilotos a usarem a dificuldade de se passar em Mônaco para serem muito mais lentos do que poderiam. Então os questionamentos pós-GP voltaram, além das ideias para mudar o circuito.

Outros temas do Ju Responde sobre a sétima etapa do campeonato são as estratégias de Bortoleto e das Mercedes, além da corrida apagada de Lewis Hamilton e da performance de Max Verstappen tentando algo diferente em um fim de semana em que a Red Bull não esteve bem.