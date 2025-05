GP de Mônaco mirou na emoção, mas virou 'corrida manipulada de Mario Kart'

A solução mesmo passaria por mudar a pista, algo que a F1 estuda há anos, sem conseguir chegar a um acordo com o Principado. E diminuir a largura dos carros, o que será feito ano que vem.

O que foi testado no GP deste fim de semana, vencido por Lando Norris, era uma medida paliativa. No final das contas, os três primeiros colocados - Norris, Charles Leclerc e Oscar Piastri - largaram e chegaram no mesmo lugar com a mesma estratégia.

Na briga por pontos, uma corrida lenta

Foi mais atrás no pelotão que aconteceu o inevitável: todas as equipes queriam estar na situação de pedir para um piloto andar lento para o companheiro poder fazer a parada e voltar sem trânsito. Para isso, eles teriam que perder 3, 4 segundos por volta. E é claro que os pilotos que estiveram nesta situação saíram decepcionados. Para eles, não foi exatamente uma corrida.

"Em última análise, você está manipulando a corrida, manipulando o resultado", reconheceu Carlos Sainz, que foi beneficiado pelo ritmo lento adotado pelo companheiro Alex Albon. "Devemos encontrar uma maneira de impedir que isso seja feito no futuro, porque minha sensação é de que a cada ano o pessoal tenta fazer isso de maneira cada vez mais acentuada."

Sainz tem razão. Adotar um ritmo lento de propósito tem feito parte das corridas de Mônaco, assim como também de Singapura, pela dificuldade em se ultrapassar.