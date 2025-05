Bortoleto é 14º mesmo com batida na 1ª volta: 'Ego do Antonelli subiu'

O primeiro GP de Mônaco de Gabriel Bortoleto não saiu como o brasileiro esperava, com um toque no guard rail na primeira volta que complicou a sua estratégia, na corrida em que a F1 testou uma nova regra para a corrida do Principado. Mas, no final das contas, o ritmo lento em que a prova foi disputada justamente por conta dessa nova regra fez com que ele recuperasse posições no final e terminasse em 14º.

Bortoleto largou em 16º e vinha disputando com Kimi Antonelli, que largou logo a sua frente. Antonelli colocou a Mercedes por dentro na Portier e Bortoleto ficou sem ter para onde ir, tocando no muro e tendo que trocar sua asa dianteira.