A regra antitédio acabou premiando a tática da anticorrida no GP de Mônaco

Liam Lawson is playing the ultimate team game for Racing Bulls #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/txPCmC79JF -- Formula 1 (@F1) May 25, 2025

No começo da prova, foi Liam Lawson que segurou o pelotão para abrir espaço na pista para que o companheiro Isack Hadjar, que tinha largado bem mais à frente, poder fazer suas duas paradas em um espaço de poucas voltas e conseguisse, ambas as vezes, voltar com a pista livre, sem pegar trânsito.

Na segunda parte da prova, foi a vez de Alex Albon segurar o pelotão para que seu companheiro, Carlos Sainz, pudesse abrir uma vantagem suficiente para parar e não ser ultrapassado por esse mesmo grupo que já tinha sido seguro por Lawson e que acabou saindo da prova sem pontos.

A tática deu tão certo que as duas equipes, Racing Bulls e Williams, pontuaram com seus dois pilotos, com Hadjar chegando em uma impressionante sexta colocação logo em sua estreia em Mônaco.

Essa estratégia acabou ajudando inclusive Gabriel Bortoleto, que teve que trocar o bico do carro ao final da primeira volta. Isso tinha comprometido duplamente a corrida dele, porque fez com que ele tivesse que parar três vezes, pelo tipo de compostos que tinha à disposição. Porém, com o ritmo bastante lento dos carros à frente, ele conseguiu chegar no pelotão da frente e ganhou posições desses pilotos que ficaram "encaixotados" pela tática de Racing Bulls e Williams.

Na frente, a nova regra não afetou muito a corrida. Lando Norris, Charles Leclerc e Oscar Piastri, os três pilotos que foram ao pódio, fizeram uma tática muito parecida. Max Verstappen tentou ficar na pista até a volta final esperando uma bandeira vermelha para trocar o pneu "de graça", mas isso não aconteceu e ele terminou onde largou, em quarto.