Leclerc lidera e Hamilton bate no último treino livre do GP de Mônaco

Os pilotos foram chegando mais e mais perto do guard rail no último treino livre antes da classificação para o GP de Mônaco, e o dono da casa Charles Leclerc mais uma vez foi o mais rápido, continuando com sua incrível sequência: as últimas sete sessões disputadas em Mônaco, entre corrida, classificação e treinos, foram lideradas por ele.

Max Verstappen foi o segundo com a Red Bull e Lando Norris foi o terceiro com a McLaren. Curiosamente, Ferrari e Red Bull não esperavam ir bem neste fim de semana. O treino acabou com uma bandeira vermelha causada pela outra Ferrari, de Lewis Hamilton, que bateu na subida do Cassino.