Norris tenta usar Mônaco para virada no campeonato, mas novidade preocupa

Foi apenas a segunda pole position do ano para o piloto que começou o campeonato como favorito ao título, e não é uma coincidência. Lando Norris vinha tendo muita dificuldade de controlar a McLaren quando o carro está no limite na classificação, e com isso foi complicando seu começo de ano, sendo ultrapassado pelo companheiro Oscar Piastri e vendo Max Verstappen se aproximar.

Mas ele larga na pole em Mônaco dizendo que chegou para a oitava etapa com "uma nova mentalidade" e comemorando o trabalho que tem feito com sua equipe nos bastidores para se preparar melhor para as corridas. Ao mesmo tempo, Piastri salientou que nunca tocou tanto no guard rail em apenas um fim de semana como neste GP, e vai largar só em terceiro, com Charles Leclerc entre os dois. A corrida começa às 10h da manhã, pelo horário de Brasília, e tem ainda Lewis Hamilton em quarto e Max Verstappen em quinto, em um fim de semana em que já era esperado que a Red Bull não estivesse tão forte.

Corrida com nova regra preocupa

O ritmo de corrida de Norris tem sido forte, mas as classificações o deixaram com muito trabalho pela frente aos domingos. Uma pole em um circuito tão difícil de se ultrapassar deveria deixá-lo confiante em uma vitória, mas não desta vez.