Bortoleto recupera confiança após treino ruim e larga em 16º em Mônaco

Gabriel Bortoleto vai largar da 16ª colocação em seu primeiro GP de Mônaco, após ser eliminado logo na primeira parte da classificação para a oitava corrida do campeonato. O brasileiro destacou como conseguiu, junto com sua equipe, mexer no acerto do carro nas horas após um terceiro treino livre muito negativo para ter a confiança necessária para a classificação de Mônaco. A corrida começa às 10h da manhã desse domingo pelo horário de Brasília.

"Eu acho que eu tive um final de semana muito alto e baixo. Tiveram algumas sessões que eu estava muito confortável com o carro, mas é logo a sessão antes da classificação, que eu acho que é o momento que você precisa mais tá confiante, entender o quanto você pode colocar ele no limite, eu estava bem lento, eu acabei perdendo toda a confiança que eu tinha nas curvas de alta, principalmente. Nas curvas lentas eu não conseguia virar o carro. No terceiro treino livre a gente acabou fazendo algumas mudanças que foram muito boas e colocaram a gente numa boa janela", disse o brasileiro.

"Lógico que dá para você achar tempo. Vinte milésimos na minha volta foi o que me deixou de fora, mas a gente tem que pensar que o cara que passou na minha frente está numa Mercedes e a gente sabe o carro que a gente tem no momento, então também não é que eu posso martelar a minha vida porque eu não fui pro Q2, enquanto a gente sabe que os carros da frente são um pouco melhores e pronto. Eu tenho que aceitar, não é que eu esteja num carro que facilmente tá no Q3 e eu saia no Q1 hoje."