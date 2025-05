Dá para curtir o clima de Mônaco e ver os pilotos de perto até de graça

Claro que há um porém. A área é pequena e, nos horários em que os pilotos principais estão no palco, a segurança é obrigada a fechar a entrada depois que um determinado número de pessoas passa pela revista. Existe um sistema eletrônico que conta o número de pessoas.

Público tenta ver carros da F1 no GP de Mônaco Imagem: Julianne Cerasoli/UOL Esporte

Mas e carro na pista? Não é tarefa fácil. Na verdade, a cada ano, a organização identifica brechas na segurança e instala proteções ou impede que as pessoas se aglomerem em terminados pontos.

Um lugar famoso era perto do castelo de Mônaco, em que as pessoas conseguiam ver a pista do alto, mas a segurança tem impedido que as pessoas parem por ali. Então o jeito mais barato de ver os carros é comprando o ingresso de general admission, ou seja, que permite que você entre em determinadas áreas, mas sem lugar na arquibancada.

Ingresso mais barato sai por 260 reais