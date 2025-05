Pilotos viram o filme 'F1' pela 1ª vez e já começaram a competir entre si

E ela diz: 'Ah, você pode me apresentar ao Carlos?'. E o jeito que eles reagiram foi ótimo. Todos aqueles caras querem vencer. E então mesmo quando um dos nossos pilotos ultrapassa um deles, eles reagem". Até porque ninguém quer ser ultrapassado pela equipe 'de mentira', nem mesmo em filme!

Faltaram à pré-estreia Max Verstappen, que disse ter avisado a Liberty Media de que preferia no momento ficar em casa com a família, e Lance Stroll, que só disse vagamente que estava "fazendo umas coisas". O filme tem lançamento mundial dia 27 de junho e é uma produção Apple Original Films.

Cue não era o único nervoso com a plateia qualificada. Lewis Hamilton quis sentar-se bem no meio dos pilotos para observá-los. "Eu estava nervoso, como se nunca tivesse visto o filme, e foi ótimo olhar ao redor e ver algumas das reações. Eu realmente me importo com o que os pilotos pensam e queria que eles gostassem, e depois eu mandei mensagem para eles pedindo a opinião honesta deles, porque com certeza há partes em que você diria, 'a estratégia poderia estar errada' ou algo assim, mas acho que o melhor é que o som é ótimo, a imagem é incrível, é algo que nunca foi feito antes, então é algo de que estou realmente orgulhoso."

Ocon não aguentou e disparou spoilers

A maioria dos pilotos concordou com Hamilton. Ainda que seja um filme muito mais realista do que as outras tentativas de retratar o mundo do automobilismo, tanto por causa do uso da tecnologia, das filmagens com carros reais - inclusive com Brad Pitt sem usar dublê em várias cenas - quanto pelo cuidado com o roteiro, algo que foi uma prioridade para Hamilton, não dá para negar que é uma obra hollywoodiana.

E Esteban Ocon não aguentou: deu vários spoilers. "Acho que os verdadeiros torcedores vão gostar, eles vão comentar sobre algumas coisas que talvez não façam 100% de sentido, mas honestamente para um filme tão grande e com um público tão grande, é o mais próximo da realidade em filme de corrida que eu já vi comparado aos outros", disse o francês.