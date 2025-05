GP de Mônaco: Datas, horários e tudo sobre a oitava etapa do campeonato

Pneus disponíveis: C4 (duros), C5 (médios) e C6 (macios)

Características da pista de Monte Carlo

Muitas vezes alguns carros surpreendem em Mônaco, tendo um rendimento melhor do que em circuitos permanentes. Isso porque todos estarão usando as cargas máximas de aerodinâmica, ou seja, suas maiores asas, e o que conta mais é a aderência mecânica e a tração nas saídas das curvas, especialmente após a Ste Devote no começo da volta e antes do túnel.

Além das asas de alto downforce, os carros em Mônaco também ganham suspensões mais macias, para permitir que os pilotos usem toda a pista e, ocasionalmente, toquem o guard rail sem sofrerem quebras. E o volante ganha um ângulo maior para que os carros possam virar no hairpin da antiga Lowes (hoje Grand Hotel hairpin).

Os carros da F1 aumentaram muito de tamanho nos últimos 30 anos e este é um dos fatores que fazem com que ultrapassar em Mônaco seja uma tarefa difícil. A largura máxima da pista não passa de 12m, e os carros atuais têm 2m de largura. Para se ter uma ideia da dificuldade, em 2019, a temporada teve 36 ultrapassagens (descontando mudanças de posição após a primeira volta) em média por corrida mas, em Mônaco, foram apenas duas.

Como foi o GP de Mônaco em 2024

Pole position: Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min10s270