Fórmula 1 testará regra 'anti-tédio' para o GP de Mônaco. Vai dar certo?

Como não dá para diminuir a dimensão dos carros e o traçado de Mônaco não tem para onde crescer, a Fórmula 1 entrou em raro acordo para alterar uma regra esportiva somente para a etapa monegasca, algo que geralmente é visto dentro do esporte como "muito artificial". Mas que, depois das sete ultrapassagens da corrida do ano passado, que teve uma bandeira vermelha no começo que, na prática, congelou a corrida de todo mundo, foi aprovada até com facilidade.

Na corrida deste fim de semana, os pilotos serão obrigados a usar pelo menos três jogos de pneus. Em relação aos compostos, a regra segue a mesma dos demais GPs: eles têm que usar pelo menos dois compostos diferentes.

Isso quer dizer que a corrida deste domingo será recheada de ultrapassagens?

Dificilmente. A Fórmula 1 nunca teve carros tão largos, e o regulamento de 2026 busca atenuar um pouco essa tendência, ainda que a diferença não seja grande. Antes dessa alteração no regulamento, a F1 também tentou chegar a um acordo com Mônaco para fazer alterações na pista, principalmente na saída do túnel, sem sucesso.