F1: O que vitória fácil de Verstappen em Imola significa para o campeonato

As McLaren só tinham perdido uma vez nas seis primeiras etapas do campeonato de 2025 da Fórmula 1 até chegar o GP da Emilia Romagna e Max Verstappen dominar de uma maneira que surpreendeu até mesmo a Red Bull. A vantagem no final foi de seis segundos só porque houve um Safety Car. Caso contrário, dava para imaginar algo em torno de 15 a 20 segundos por como a corrida vinha se desenhando.

Mas isso não significa que a Red Bull começou a dominar de uma hora para a outra. O pole position Oscar Piastri foi ultrapassado por Verstappen na primeira curva da corrida, não conseguiu acompanhar o ritmo do holandês e acabou adotando uma estratégia diferente. Quem chegou mais perto do holandês foi Lando Norris, que tinha perdido 10 segundos com George Russell no começo da prova e fez sua parada com bandeira verde, ao contrário de Verstappen, que parou durante um período de Safety Car Virtual. Aí vão outros 10 segundos perdidos.

Mas é fato que a Red Bull progrediu e conseguiu um ritmo melhor que a McLaren nas condições do último domingo. Verstappen disse que sua sensação ao volante melhorou com as novidades trazidas nas duas últimas corridas, e está a 22 pontos do líder após a vitória.