Ferrari foi do inferno ao céu em Imola e segue sem entender o porquê

Há uma máxima na imprensa italiana de que a passagem de Mattia Binotto no comando da Ferrari foi marcada pela frase "precisamos entender". Precisamos entender por que o carro não foi bem, por que a estratégia não funcionou, e por aí vai. E eis que Binotto saiu há tempos e o tom das entrevistas seguiu o mesmo

"Talvez eu tenha que parar de dizer isso toda hora, mas é a verdade", admitiu Charles Leclerc em um fim de semana no qual a Ferrari foi do inferno na classificação, quando os dois pilotos ficaram de fora do top 10 mesmo tendo feito voltas limpas, ao céu na corrida, com Lewis Hamilton chegando perto do pódio e o monegasco só ficando mais atrás por ter dado azar na estratégia.

Não é que a Ferrari não tenha ideia do que está causando a flutuação no rendimento. Eles sabem que o carro tem um problema fundamental na traseira, ligado à interação entre o câmbio e suspensão, que tem reflexos aerodinâmicos e, na prática, impede que o carro seja configurado da maneira que foi projetado para ser.