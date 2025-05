Gabriel Bortoleto termina em último em Imola com a pior estratégia do GP

Eles não eram os únicos que estavam nessa situação de não ter mais pneus novos: a mesma lista dos que pararam cedo viveram o mesmo 'drama' e decidiram continuar com os pneus duros. Não perderam tempo parando novamente e tiveram um ritmo ok no final.

E olha que Bortoleto disse que estava feliz com os pneus duros. "É uma pena porque o ritmo com os duros era bom, mas não deu para mostrar isso no resultado final."

Mesmo parando só uma vez e economizando cerca de 10s no tempo total por ter feito essa parada no Safety Car Virtual, já que estava largando com os pneus duros, o companheiro de Bortoleto, Nico Hulkenberg, foi o 12º. O alemão estava largando três posições atrás do brasileiro.