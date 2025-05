Como Verstappen aproveitou sua única chance e coroou 'semana importante'

Houve muita especulação sobre o momento da Red Bull internamente, e também muita expectativa em relação às novidades que foram introduzidas nas duas últimas corridas. A Red Bull saiu de Miami duvidando se o novo assoalho, que estava só no carro de Verstappen, tinha surtido qualquer efeito, o que colocava em dúvida se o resto do pacote funcionaria também. Na sexta-feira, como citou Verstappen, as coisas não pareciam ir muito bem, mas o time virou o jogo ao longo do final de semana e, no sábado, ele já estava bem mais confortável no carro.

Seria o início de uma virada, lembrando que foi no GP da Emilia Romagna ano passado que a McLaren começou a incomodar a Red Bull? Cedo para dizer. Os "superpoderes" da McLaren aparecem quando está mais quente do que neste domingo em Imola. Nas condições deste fim de semana, a briga é mais apertada, e sabe-se que a Red Bull é forte nas curvas de alta velocidade também.

Piastri tem domingo com "decisões erradas"

O líder do campeonato teve sua pior corrida do ano. A largada não foi boa e Piastri sente que poderia ter freado mais tarde na primeira curva. Depois, houve "uma série de decisões erradas que temos que rever".

A primeira delas foi parar cedo, na volta 13. Àquela altura, ele já estava a mais de 3s de Verstappen, então não foi uma parada tentando roubar a posição nos boxes, ele estava longe demais para isso.

Verstappen não parou e o prejuízo foi aumentando. Depois, Piastri parou em um Safety Car Virtual, o que também não o ajudou. Isso porque a corrida teria ainda um Safety Car no final, mas ele não podia mais parar por não ter pneus disponíveis. Com isso, foi passado por Lando Norris no final e viu seus dois rivais pontuarem mais do que ele.