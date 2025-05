F1: Piastri faz a pole do GP de Imola, em classificação com batidas fortes

Isso se inverteu nas últimas tentativas: Hulkenberg saiu da pista na penúltima curva e Bortoleto passou para o Q2. Ele acabou sendo ajudado pelo acidente de Franco Colapinto, outra batida forte e que causou uma bandeira vermelha justamente quando Bearman terminava uma volta rápida que o colocaria no top 10.

Franco Colapinto suffers a big off as he makes his Formula 1 qualifying return #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sAEc1kGrcj -- Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Mesmo com a batida, Colapinto passou para o Q2, e os eliminados foram Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman e Yuki Tsunoda.

Q2 Aston Martin ousa na estratégia e elimina as Ferrari

A decisão sobre quem tinha o direito de fazer o Q2 atrasou o início da sessão, mas Bortoleto ficou com a vaga. O brasileiro não fez uma primeira boa volta, sendo três décimos mais lento do que no Q1. Ele melhorou seu tempo na segunda tentativa, sedo um décimo mais veloz que na primeira parte do treino. Mesmo assim, ele ficou em 14º.

Mas a grande notícia da segunda parte da classificação foi a eliminação dos dois carros da Ferrari e também do piloto da casa, Kimi Antonelli. O italiano da Mercedes vinha tendo dificuldade em tirar o melhor rendimento do carro em uma volta lançada, e as Ferrari sofreram bastante com os freios ao longo do fim de semana, mas a estratégia da Aston Martin fez com que o top 10 ficassem com duas vagas a menos.